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Dayanışmanın en güzel örneği Düzce oldu

Politika Haberleri

Dayanışmanın en güzel örneği Düzce oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Düzcelilere teşekkür ederek "Yaşadığımız büyük deprem felaketinde yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerini veren tüm Düzceli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Düzcelilere teşekkür ederek "Yaşadığımız büyük deprem felaketinde yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerini veren tüm Düzceli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem afetinin yaraları sarmak için tük Türkiye seferber oldu. 1999'da iki büyük deprem ardından 23 Kasım 2022'de 5,9 büyüklüğünde deprem yaşamış olan Düzceliler de "Depremini en iyi biz biliriz acınızı paylaşıyoruz" diyerek adeta yardım seferberliği başlattı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'de yaşanan depremler sonrasında yardımlaşmanın en iyi örneğini sunan Düzcelilere teşekkür etti. Özlü mesajında "Yaşadığımız büyük deprem felaketinde yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerini veren tüm Düzceli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İlk günden bugüne kadar her türlü yardım malzemesi için seferber olan yüce gönüllü kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, biriz, beraberiz ve Türkiye bizim evimiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Düzce Belediyesi Faruk Özlü Türkiye Deprem Politika Haberler

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