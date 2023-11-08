Davutoğlu: Yargıtay kararı hükümsüzdür, demokratik hukuk devletini korumalıyız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay'ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, kararın hükümsüz olduğunu belirterek, siyasiler ve devlet adamlarının bu karara karşı tavır alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Saadet ve Gelecek Partisi gruplarının Yargıtay'a suç duyurusunda bulunacaklarını ve bu süreci takip edeceklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay'ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin; "Bu karar karşısında tek bir vücut olarak durmalı ve demokratik hukuk devletini mutlak anlamda korumalıyız. Bu karar hükümsüzdür ve bu karara karşı bütün siyasiler ve devlet adamları olarak açık bir tavır almak zorundayız. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyelerine yaptığı suç duyurusuna karşı biz de Saadet ve Gelecek Partisi grupları olarak Yargıtay 3. Dairesi'nin TCK'nın 257. maddesi uyarınca görevi kötüye kullandığı iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunacak ve bu suç duyurusunu sonuna kadar takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

Saadet-Gelecek Grubu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararını görüşmek üzere Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bu akşam bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu karar karşısında tek bir vücut olarak durmalı ve demokratik hukuk devletini mutlak anlamda korumalıyız. Bu karar hükümsüzdür ve bu karara karşı bütün siyasiler ve devlet adamları olarak açık bir tavır almak zorundayız. Vatandaşlarımızın hukuk devletine güven duygusu ancak bu şekilde teminat altına alınır. Bu karar bize ulaşır ulaşmaz, Saadet - Gelecek Grubu'nun milletvekilleriyle acil bir toplantı gerçekleştirdik ve şu kararları aldık:

1- Bu karar karşısında Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Grubu olarak sonuna kadar direneceğiz.

2- Yarın bu çerçevede bir basın toplantısı yapacak ve bu kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşacağız.

3- TBMM'de yarın aluluslararası sözleşmeler konusunda alınacak bütün sözler sadece bu konuya inhisar ettirilecektir çünkü böylesi bir Anayasal bir darebinin yapıldığı yerde başka hiçbir konu tartışılamaz.

4- Bütün siyasi partilerle, hukuk kurumlarıyla temasa geçilerek bu konuda çok geniş kapsamlı bir faaliyet hep birlikte gerçekleştirilecektir.

5- Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyelerine yaptığı suç duyurusuna karşı biz de Saadet ve Gelecek Partisi grupları olarak Yargıtay 3. Dairesi'nin TCK'nın 257. maddesi uyarınca görevi kötüye kullandığı iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunacak ve bu suç duyurusunu sonuna kadar takip edeceğiz.

Anayasa Mahkemesi üyelerine de sesleniyorum. Aldığınız karar doğrudur. Anayasanın ve yasaların açık hükümleriyle son derece tutarlıdır. Asla yalnız ve desteksiz olduğunuzu düşünmeyin. Demokratik hukuk devletini korumak için aldığınız her kararın yanındayız. TBMM'de sizin hukukunuzu korumak için her türlü tedbiri almaya kararlıyız."