Davutoğlu: Yargıtay'ın Kararı Demokrasiye Darbedir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay'ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına tepki göstererek, bu kararın demokrasiye ve hukuk devletine darbe olduğunu belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yargıtay'ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin "3. Ceza Dairesi yapmış olduğu suç duyurusu ile Anayasa Mahkemesi'ni tanımamış, Şerafettin Can Atalay'ın hak arama özgürlüğü kapsamındaki adil yargılanma hakkını ihlal etmiş ve böylece kendilerine tevdii edilmiş yargı yetkisini Anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı kullanmışlardır. Ortada ciddi bir devlet krizi vardır" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye bir DEVLET KRİZİ yaşamaktadır: Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Şerafettin Can ATALAY hakkında aldığı karar ile Anayasayı ihlal ettiğini iddia ederek Yüksek Mahkeme'nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Aynı Daire, Anayasa Mahkemesi kararını yok sayarak, ATALAY'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kendi kararını, uygulanmak üzere T.B.M.M.'ne göndermiştir.

İlk olarak; her Türk vatandaşı, temel hak ve özgürlükler ile adil yargılanma ilkesinin ihlali gibi konularda, Anayasa Mahkemesi'ne 'Bireysel Başvuru Hakkı'na sahiptir. Anayasamızın 153. Maddesinin son fıkrasına göre, 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.'

Bu bakımdan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, Ağır Ceza Mahkemesi'ne kendi kararını göndermesi açık bir Anayasa ihlalidir. İlave olarak; sadece ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması hukukun genel ilkeleri ve hakimlik teminatına aykırıdır. Bu haliyle anılan suç duyurusu tamamen hukuk dışıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı işleme koymadan derhal iade etmelidir.

Aksi halde hak arama özgürlüğü kapsamındaki her ihlal kararı hakkında suç duyurusu yolu açılmış olacaktır. Sonuç olarak; 3. Ceza Dairesi yapmış olduğu suç duyurusu ile Anayasa Mahkemesi'ni tanımamış, Şerafettin Can ATALAY'ın hak arama özgürlüğü kapsamındaki adil yargılanma hakkını ihlal etmiş ve böylece kendilerine tevdii edilmiş yargı yetkisini Anayasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı kullanmışlardır. Ortada ciddi bir devlet krizi vardır.

Bu krizin çözümü için, kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsamında her merciin hukuka saygılı olması ve Anayasa Mahkemesi kararının esas alınması gerekmektedir. Anayasamızın savunması Giriş bölümünde bütün yurttaşlara bir görev olarak verilmiştir. Zafer Partisi, Anayasal düzene saygı duyan bütün siyasi partilere, barolara, üniversitelere ve yurttaşlarımıza Anayasamızı savunma görevini hatırlatmayı görev bilir."