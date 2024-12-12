Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde

 Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

 Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Davutoğlu: Suriye'nin İstikrarı İçin Türkiye'nin Enerjisi Bir Araya Gelmeli

Davutoğlu: Suriye'nin İstikrarı İçin Türkiye'nin Enerjisi Bir Araya Gelmeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'teki basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. 2025 bütçesi ile ilgili endişelerini dile getiren Davutoğlu, bütçe açığı ve yapısal reform eksikliklerine dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'de herkesin, bütün aklı ve enerjisi ile Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşmasına destek olması lazım." dedi.

Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uluslararası ilişkilerde dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde, bütçe görüşmelerinin daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Bir ülkenin bütçesinin, silahlı kuvvetleri kadarı önemli olduğuna işaret eden Davutoğlu, "Silahlı kuvvetleri ülkeyi savunurken, silahlı kuvvetleri destekleyecek olan şey bir ülkenin hazinesi, Merkez Bankası rezervleri ve bütçesidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'de, Filistin'de, Ukrayna'da bir savaş yaşanırken, Türkiye'nin bütçe açığının bu sene 2 trilyon 148 milyar Türk lirası olduğunu aktaran Davutoğlu, "Savaşın getirebileceği yükleri bir kenara koyarsak, deprem yaşadığımızda nasıl ek kaynak oluşturmak zorunda kaldık? Daha riskli bir döneme 2 trilyon 148 milyar Türk lirası bütçe açığı ile giriyoruz. Çok vahim bir tablo. Herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım." diye konuştu.

Davutoğlu, 2025 yılı bütçesinde yapısal reformlar ile ekonomiyi temelden destekleyecek ve ülkeye sermaye çekecek yapısal reform görmediklerini savundu.

Tasarrufun asgari ücreti düşük tutarak ya da enflasyon altında ezilenlerin evine daha az ekmek götürebileceği şekilde kaynak aktararak yapılamayacağını belirten Davutoğlu, "Savaşta, halkını doyuramayan bir devlet en büyük riskle karşı karşıyadır. En kötü şartlara hazır olmak için bu bütçenin ciddi şekilde revize edilmesi lazım." dedi.

"Suriye'nin barışa kavuşması için katkıda bulunmamız lazım"

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Davutoğlu, şunları ifade etti:

"Aslında içeriden çökmüş ama çökmesi için küçük bir darbe bekleyen Esed rejiminin sonu getirildi. Şimdi yeni bir durum var. Türkiye'de herkesin bütün aklı ve enerjisi ile Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşmasına destek olması lazım. Benim ümidim, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde, bütün etnik ve mezhebi grupların bir arada yaşayabileceği, insan onuruna yakışır, komşularıyla barışık bir Suriye. Bunun gerçekleşme ihtimali her zamankinden daha fazla. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bugün Suriye'de yapılması gerekenlere ilişkin eylem planının yer aldığı bir mektup gönderdim. Elimizden ne gelirse, Suriye'deki meselede ön yargısız bir şekilde katkımızı yaparak, dost ve kardeş Suriye'nin bir an önce barışa kavuşması için katkıda bulunmamız lazım."

Toplantıda Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ile milletvekilleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika
img

Romano, Arda'nın gelecek sezon forma giyeceği takımı duyurdu
img

CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı!
img

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Iconium hangi il, Konya mı? Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? Başakşehir Heidenheim maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Heidenheim golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Malmö Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Malmö Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024! Başakşehir Heidenheim CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Heidenheim maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö kalecisi Persson kaç yaşında? 12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.