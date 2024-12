Davutoğlu: Suriye'nin İstikrarı İçin Türkiye'nin Enerjisi Bir Araya Gelmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'de herkesin, bütün aklı ve enerjisi ile Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşmasına destek olması lazım." dedi.

Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uluslararası ilişkilerde dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde, bütçe görüşmelerinin daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Bir ülkenin bütçesinin, silahlı kuvvetleri kadarı önemli olduğuna işaret eden Davutoğlu, "Silahlı kuvvetleri ülkeyi savunurken, silahlı kuvvetleri destekleyecek olan şey bir ülkenin hazinesi, Merkez Bankası rezervleri ve bütçesidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'de, Filistin'de, Ukrayna'da bir savaş yaşanırken, Türkiye'nin bütçe açığının bu sene 2 trilyon 148 milyar Türk lirası olduğunu aktaran Davutoğlu, "Savaşın getirebileceği yükleri bir kenara koyarsak, deprem yaşadığımızda nasıl ek kaynak oluşturmak zorunda kaldık? Daha riskli bir döneme 2 trilyon 148 milyar Türk lirası bütçe açığı ile giriyoruz. Çok vahim bir tablo. Herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım." diye konuştu.

Davutoğlu, 2025 yılı bütçesinde yapısal reformlar ile ekonomiyi temelden destekleyecek ve ülkeye sermaye çekecek yapısal reform görmediklerini savundu.

Tasarrufun asgari ücreti düşük tutarak ya da enflasyon altında ezilenlerin evine daha az ekmek götürebileceği şekilde kaynak aktararak yapılamayacağını belirten Davutoğlu, "Savaşta, halkını doyuramayan bir devlet en büyük riskle karşı karşıyadır. En kötü şartlara hazır olmak için bu bütçenin ciddi şekilde revize edilmesi lazım." dedi.

"Suriye'nin barışa kavuşması için katkıda bulunmamız lazım"

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Davutoğlu, şunları ifade etti:

"Aslında içeriden çökmüş ama çökmesi için küçük bir darbe bekleyen Esed rejiminin sonu getirildi. Şimdi yeni bir durum var. Türkiye'de herkesin bütün aklı ve enerjisi ile Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşmasına destek olması lazım. Benim ümidim, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde, bütün etnik ve mezhebi grupların bir arada yaşayabileceği, insan onuruna yakışır, komşularıyla barışık bir Suriye. Bunun gerçekleşme ihtimali her zamankinden daha fazla. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bugün Suriye'de yapılması gerekenlere ilişkin eylem planının yer aldığı bir mektup gönderdim. Elimizden ne gelirse, Suriye'deki meselede ön yargısız bir şekilde katkımızı yaparak, dost ve kardeş Suriye'nin bir an önce barışa kavuşması için katkıda bulunmamız lazım."

Toplantıda Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ile milletvekilleri de yer aldı.