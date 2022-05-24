Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresine katıldı - Haberler

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ın Kağızman ilçesinde partisinin 1'inci olağan genel kurulunu katıldı. Davutoğlu, çıktıkları çileli yolculukta yiğit insanların kendileriyle birlikte yürüdüklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kağızman ilçesinde partisinin 1'inci olağan genel kurul toplantısını katıldı. Halk eğitim merkezi salonundaki kongrede konuşan Davutoğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için rahmet diledi, "Allah ülkemizdeki birliği ve beraberliği daim eylesin, bu ülkeye kurulan tuzakları bu tuzak kuranların başında parçalasın inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından tek adayla gidilen seçimde Gelecek Partisi Kağızman İlçe Başkanlığı'na Kasım Yıldız seçildi.