Davutoğlu: Milletimiz Kara Geceyi Yaşatmaya Çalışanlara Kara Geceyi Yaşattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz şehitlerini anma programında yaptığı konuşmada, devlete, millete ve demokrasiye karşı örgütlenen hain çeteye karşı milletin direnişini vurguladı. Davutoğlu, Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin birlikte yol yürüme kararını da duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bundan tam 7 sene önce devletimize, milletimize, demokrasimize karşı örgütlenmiş hain bir çete, gazi meclisimizi dahi bombalayacak kadar ihanete düşerek bize kara gece yaşatmaya çalıştı. Ama milletimiz bu kara geceyi yaşatmaya çalışanlara, kara geceyi yaşattı." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı'ndaki "Saadet Gelecek" programında, 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek konuşmasına başladı.

Bugünün çok özel, anlamlı bir gün olduğunu aktaran Davutoğlu, "Bugün 15 Temmuz. Bundan tam 7 sene önce devletimize, milletimize, demokrasimize karşı örgütlenmiş hain bir çete, gazi meclisimizi dahi bombalayacak kadar ihanete düşerek bize kara gece yaşatmaya çalıştı. Ama milletimiz bu kara geceyi yaşatmaya çalışanlara, kara geceyi yaşattı. Devletimiz milletimiz adına sokağa inen aziz vatan evlatları, çıplak elleriyle tankları durdurarak onlara bir ders verdi." ifadesini kullandı.

Aynı salonda daha önce de merhum Necmettin Erbakan'ın da konuşma yaptığına işaret eden Davutoğlu, "Bu kez onun çizgisini sürdüren milli görüşün ana merkezi Saadet Partisi ile onun selefi olan bendenizin kurduğu Gelecek Partisinin birlikte yol yürüme kararını ilan ettiğimiz bir mekan olacak. Allah birlikteliğimizi hayra vesile kılsın. Size Temel Karamollaoğlu'ndan selam getirdim." diye konuştu.

Davutoğlu, meclis tatilinin sona ermesinin ardından ilk olarak siyasi ahlak yasasını meclise getireceklerini kaydetti.

Programın sonunda Davutoğlu'na, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam tarafından günün anısına çiçek ve tablo hediye edildi.