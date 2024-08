Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşemedi

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti sırasında kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu, ancak Filistin Büyükelçiliği'nin yoğunluk nedeniyle bu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini dün bildirdiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği 'İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programına' katıldı. Davutoğlu, programdaki konuşmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın kendisiyle önce görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "Dün gece yarısı, artık ne tür bir müdahale oldu bilmiyorum. Bir anda ne program çıktı da yoğunluk oluştu bilmiyorum. Bu sefer Filistin Büyükelçiliği, 'Sayın Mahmut Abbas'ın vaktinin çok yoğun olması sebebiyle, çok arzu etmesine rağmen benimle görüşemeyeceğini' ifade etti. Sağlık olsun ama bunun hangi müdahaleyle olabileceğini tahmin edebiliyorum. Mahmut Abbas'ın böyle bir değerlendirmesi, görüşmeden çekilebileceğini zannetmiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan ise Gazze'li gençlerden helallik isteyerek, "Bizim siyaseten Gazze'nin bağımsızlık mücadelesinde; bugünkü durduğumuz yerde durursak başarı gelmeyeceğini kabullenmemiz lazım. Artık daha etkili adımları, Türkiye olarak konuşmamız lazım. Geçen günlerde ufak bir girizgah yapıldı, 'Gazze'ye asker gönderelim' dendi. Artık girizgahın da ötesine gidilmesi lazım. Kolay mı, elbette biliyorum bunun kolay olmadığını; ama 'kolay değil' dediğimiz her geçen gün Gazze kan kaybediyor. Siyonizm her geçen gün hedefine biraz daha yaklaşıyor. Artık somut adımlar atılması gerekiyor ve İslam ülkelerinin bir an önce üzerindeki bu ataleti atarak, 'Ne yapabiliriz' şeklinde dertlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.