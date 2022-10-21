Davutoğlu: Her biriniz kahramansınız

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Açık söylüyorum; her biriniz kahramansınız. Sadece ailelerin değil; ülkemizin kahramanlarısınız. Her gün artan mazot fiyatları ve düzenlemelerde olan aksamalar ile bir de evinize helal rızık götürmeye çalışıyorsunuz" dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Açık söylüyorum; her biriniz kahramansınız. Sadece ailelerin değil; ülkemizin kahramanlarısınız. Her gün artan mazot fiyatları ve düzenlemelerde olan aksamalar ile bir de evinize helal rızık götürmeye çalışıyorsunuz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programa katılmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Davutoğlu'na; Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, partisinin İl Başkanı Alparslan Yıldız ile partililer eşlik etti. Cuma namazını İnegöl Organize Sanayi Camisi'nde kılan Davutoğlu, İnegöl Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Türkiye'de sadece faiz üzerinden para kazanan kişilerin olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bu rantiye sınıfına 1 yıl içinde, şu ana kadar Hazine'den toplamda 200 milyar dolar lira aktarıldı. Yıl sonuna kadar bu, 290 milyar lirayı bulacak" ifadelerini kullandı.