Davutoğlu: Hakkari'de kayyım atanması demokrasiye olan inancı sarsar

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Hakkari'de kayyım atanması, seçimlerin hemen sonrasında son derece yanlış olmuştur. Parti ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun, bir belediye başkanının seçimin hemen sonrasında görevden alınması, demokrasiye olan inancı sarsar. Vatandaşlarımızın kendi oylarına duyduğu saygıyı azaltır ve tam da terör örgütlerinin istediği bir iklim oluşmasına yol açar" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın açıklaması yaptı. Erbakan, görüşmede 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Burada iktidar özellikle, 31 Mart'ta neden böyle bir yenilgiye uğradı, muhalefetin başarısı neye dayanıyor ve bundan sonra nasıl gelişmeler olabilir, bunlarla ilgili bir istişare ve müzakere yapıldı. Tabii ki bununla beraber yeni anayasa konusunda ve aynı zamanda Türkiye'nin en önemli problemi olarak ifade edebileceğimiz ekonomik kriz ve yoksulluk noktasında bir istişare yapıldı. Yine bütün bunlarla birlikte hepimizin ortak yarası olan Gazze ve Refah'ta yapılan katliamlar ve soykırım ile ilgili Türkiye ve İslam aleminin atabileceği adımlar görüşüldü" ifadelerini kullandı.

'GAZZE KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZ YÜZDE YÜZ ÖRTÜŞÜYOR'

Ahmet Davutoğlu ise iki partinin kuruluşundan bu yana diyalog zemininin olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki dönem, Türkiye'deki siyasi denklemin birçok açıdan yeniden kurulduğu dönemdir. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı yumuşama eğiliminden bahsediyor. Bir taraftan partiler arasında ilişkiler, dinamik tablolar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu dinamik siyasi tablo içerisinde liderlerin birbirleriyle görüşmeleri, ülkenin genel gidişatı ile ilgili fikir alışverişinde bulunmaları büyük önem taşıyor. Çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz, halk yoksullaşıyor. Gelir adaletsizliği had safhaya ulaşmış durumda, diğer taraftan yüreğimizi yakan Gazze konusu var. Tabii Yargı ve Anayasa alanında yaşadıklarımız, bütün bu konularda çok samimi güzel bir istişare imkanı oldu. Gazze konusundaki hassasiyetimiz yüzde yüz örtüşmektedir. Gazze'deki kardeşlerimizin sahipsizliği, Türkiye'nin bütün ısrarlarımıza rağmen 7 ay boyunca ticareti devam ettirmesi ve şu anda somut hiçbir adım atmamış olması her iki partinin de ortak kaygısıdır. Türkiye Cumhuriyeti mazlum milletlerin duası üzerine kurulmuş bir devlettir" diye konuştu.

'HAKKARİ'YE KAYYIM ATANMASI SON DERECE YANLIŞ OLMUŞTUR'

Gazze konusunda hükümeti uyarmaya devam edeceklerini vurgulayan Davutoğlu, hükümetin atacağı her türlü somut adımı destekleyeceklerini vurguladı. Davutoğlu, "Anayasa konusunda Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları, Sayın Numan Kurtulmuş'un da bütün gruplarla yaptığı görüşmeler oldu. Anayasa konusunda gelebilecek veya bizim götürebileceğimiz teklif konusunda da iki parti arasında bir istişare kurmak ve zemin oluşturmak konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki hafta meclise gelmesi beklenen yargı paketi ve diğer konularda da mecliste bulunan arkadaşlarımız arasında yakın bir iş birliği olması konusunda da mutabık kaldık. Hakkari'de kayyım atanması, seçimlerin hemen sonrasında son derece yanlış olmuştur. Partimizin görüşü olarak da ifade ediyorum. 31 Mart'ta seçime girmesi veya belediye başkanlığı yapması mahsurlu olan bir aday varsa seçime sokulmamalıydı. Yok, seçim bitmiş ve netice alınmışsa, parti ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun, bir belediye başkanının seçimin hemen sonrasında görev alması demokrasiye olan inancı sarsar. Vatandaşlarımızın kendi oylarına duyduğu saygıyı azaltır ve tam da terör örgütlerinin istediği bir iklim oluşmasına yol açar" diye konuştu.