Davutoğlu: Geri Kabul Anlaşması bahane edilerek Türkiye'ye girenler suç işlemiştir

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Geri Kabul Anlaşması bahane edilerek herhangi bir mülteci Türkiye'ye girmişse, girenler suç işlemiştir. Buna izin verenler suç işlemiştir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat sürerken; görüşme sonrası Davutoğlu ve Özdağ, ortak basın toplantısı düzenledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, çok teknik bir konuda görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Mesele, sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının silah kullanma yetkisinin hukuken yeniden belirlenmesiyle ilgili bir yasal düzenlemenin yapılması. Yine Ottawa Anlaşması'ndan çekilerek, sınırda mayın döşenmesi hususlarıydı. Tabii bu iki hususu görüşürken, Orta Doğu'nun genel jeopolitik durumu ve bu jeopolitiğin nasıl geliştiği konularını da Sayın Genel Başkan yıllarca dışişleri bakanlığı ve başbakanlık yapmış bir siyasetçi olarak bizzat yaşadığı deneyimlerle izah etti. Bizim sunduğumuz dosyayı değerlendirecekler. Belki bazı teknik görüşmeler olacak ve daha sonra bu konuların Meclis gündemine gelip gelmeyeceği de o görüşmelerden sonra netleşecek" diye konuştu.

'TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise elindeki bütün bilgi ve birikimi sunmaya hazır olduğunu kaydederek, "Sayın Genel Başkan'a da ifade ettim. Meclis grubumuzda da ifade ettim. Madem ki mülteci sorunu ve birçok iddialar ortada dolaşıyor. TBMM'de araştırma komisyonu kurulsun; aynen 15 Temmuz darbe araştırmaları gibi. Bu sorunun arkasındaki bütün faktörler ele alınsın. Ben hayatta hiçbir hesabı vermekten kaçınmadım. 15 Temmuz Darbe Araştırmaları Komisyonu'na devlet katından görev yapmış biri olarak cevap veren tek devlet yetkilisi benim. Bir de Sayın Abdullah Gül'ün kısa bir cevabı var. 75 sayfa rapor verdim. Mülteci sorunu ile ilgili her türlü tedbiri, ben devlet katında gündeme getirdim. Tampon bölge kurmak dahil. Türkiye'de bütün kurumların bu konuda seferber olması lazım. Genel Başkan'a Geri Kabul Anlaşması'yla ilgili çok net bazı perde arkası bilgiler verdim. Geri Kabul Anlaşması, 2009 yılında serbest vize uygulaması başlatılması için başlayan bir süreçle imzalanan bir anlaşmadır. Suriye krizi yokken ve serbest vize uygulaması başlamadıkça da devreye girmemiştir. Geri Kabul Anlaşması bahane edilerek herhangi bir mülteci Türkiye'ye girmişse, girenler suç işlemiştir. Buna izin verenler suç işlemiştir. Bir tek kişiyi dahi alma hakkı yoktur Türkiye'nin. Geri Kabul Anlaşması feshedilse bile mülteci sorunu çözülmez. Yapmamız gereken içeride düzen sağlayacağız. Göç yönetimini düzene koyacağız. Sınırları kontrol edeceğiz. Bütün ülkelere gerekli uyarılarda bulunup sınırlarımızdan geçişi engelleyeceğiz. Ama her şeyden önce hukuk, kamu düzenini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.