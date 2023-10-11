Davutoğlu: Filistin'i yalnız bırakanlara yazıklar olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi- Gelecek Partisi Ortak Grup toplantısında, "Bugün bu olayların birinci müsebbibi uluslararası toplumdur Filistin'e sözünü tutmayan, ikinci müsebbibi Filistinlileri yalnız bırakan Arap ülkeleri, İslam ülkeleri ve Türkiye de başta olmak üzere Netanyahu'nun elini sıkmak üzere sıraya giren kendisine yabancılaşmış liderlerdir. Onlar Filistin'i yalnız bırakmasalardı, uluslararası toplum Filistin halklarına saygı gösterseydi, Filistinliler bugün bu mücadelenin içinde olmazdı. Yazıklar olsun Mescid-i Aksa çiğnenirken Netanyahu ile el sıkışanlara. Yazıklar olsun Gazze'nin çocukları direnirken İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayıp taziye dileyip 'Filistin'in yanındayız' diyemeyenlere" dedi.

Saadet Partisi- Gelecek Partisi ortak grup toplantısı TBMM'de yapıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ortak grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Filistin'e dair oluşturulan birinci algı şu; Ortadoğu'da büyük bir barış varken bir sabah barbar Filistinliler bir sabah İsrail'e gereksiz bi saldırıda bulundu. İkincisi birtakım görüntülerle meselenin sivil halk ve Filistinliler arasında olduğu algısı. Üçüncüsü; bu meselenin Yahudilerle Müslümanlar arasındaki çatışma olduğu algısı. Dördüncüsü; Türkiye'nin burada ne işi var sorusu ile birlikte gelen Ortadoğu'ya kayıtsız olması gereken bir Türkiye olması algısı ve beşincisi; bütün bu çatışmalarda zayıf olan Filistinlilerin çok güçlü olan İsrail'e karşı niye direnme basiretsizliği gösteriyorlar algısı.

ERDOĞAN, NETENYAHU'NUN KANLI ELİYLE TOKALAŞTI: 56 yıldır işgal atında olan bir Kudüs ve bu işgalde en büyük acıların yaşandığı bir Mescid-i Aksa var. Belki uluslararası toplum görmek istemiyor olabilir ama aylardır Mescid-i Aksa da bir vahşet sürüyor. İsrail'in planı Mescid-i Aksa'yı ikiye bölerek Mescid-i Aksa'nın bir yarısını Yahudilere açmak. Biz buna razı olur muyuz? İkincisi; son yıllarda arka arkaya bütün Arap ve Müslüman ülkelerin birer birer İsrail ile normalleşmeye girmeleri. Eskiden İsrail'le normalleşen ülkeler Filistin'e atıf yaparlardı. Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, İsrail'e Filistin şartı koymadan normalleştiler ve nihayet Türkiye. BM Genel Kurul toplantılarında Sayın Erdoğan Sayın Netanyahu'nun kanlı eliyle tokalaştı ve İsrail'le normalleşmeyi ilan etti ve onu Ankara'da ağırlamaktan gurur duyacağını söyledi. İsrail'i eleştiren herkes antisemitistir, böyle bir algı var. Antisemitizm farklıdır, antisiyonizm farklıdır. Hiçbir kavmi hiçbir toplumu, dini mezhebi dolayısıyla tahkir etmeyen bunu inancımıza aykırı gören bizler, asla antisemitik değiliz, antisemitizme karşıyız. Kadın çocuk demeden katleden İsrail'in Siyonist politikalarına da aynı şiddetle karşıyız, bunun karşısında direnenlerin yanındayız. Mescid-i Aksa'yı şu görüntülerde görüp de Filistinlilerin ayağa kalkışını eleştirenlere bir kez daha kendinize 'Siz kimsiniz' diye sorun diyorum. Vatanını savunan insanlar terörist değil.

YAZIKLAR OLSUN GAZZE'NİN ÇOCUKLARI DİRENİRKEN 'FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ' DİYEMEYENLERE: Yaser Arafat savaştı kimse sahip çıkmadı, saraç Atilla da binlerce insan 1983'te kamplarda öldürüldü. Bunu görünce Yaser Arafat Oslo barış sürecini yaptı sonra. Oslo Barış sürecinde verilen sözler tutuldu mu? Nerede Filistin devleti. 31 yıl oldu Oslo barış sürecine. Nerede ona teminat veren BM yetkilileri. Hamas hep saldırı mı yaptı? İntifada yaptı. İntifada da küçük çakıl taşlarıyla attı. Kim dinledi intifadayı, sahip çıktınız mı? Bugün bizden hesap soran kalemşorlara sesleniyorum. İsrail ağzıyla Mossad ağzıyla konuşan provokatörlere sesleniyorum sahip çıktınız mı o zaman Filistin'e neredeydiniz? Kaç kere İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yaptım ben. Biz savaş yanlısı değiliz ama onurları için savaşanları sadece selamlarız. Kutsal mekanları için savaşanları sadece selamlarız. Bugün bu olayların birinci müsebbibi uluslararası toplumdur Filistin'e sözünü tutmayan, ikinci müsebbibi Filistinlileri yalnız bırakan Arap ülkeleri, İslam ülkeleri ve Türkiye de başta olmak üzere Netanyahu'nun elini sıkmak üzere sıraya giren kendisine yabancılaşmış liderlerdir. Onlar Filistin'i yalnız bırakmasalardı, uluslararası toplum Filistin halklarına saygı gösterseydi, Filistinliler bugün bu mücadelenin içinde olmazdı. Yazıklar olsun Mescid-i Aksa çiğnenirken Netanyahu ile el sıkışanlara. Yazıklar olsun Gazze'nin çocukları direnirken İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayıp taziye dileyip 'Filistin'in yanındayız' diyemeyenlere."