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Davutoğlu: Emeklilerin İhtiyaçlarını Giderin

Davutoğlu: Emeklilerin İhtiyaçlarını Giderin
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emeklilerin başını sokacak bir konut, onurlu bir asgari ücret ve sağlık şartları istediğini belirtti. Emeklilerin durumu üzerine yapılan değerlendirmede, Türkiye’deki yoksulluk sorunu ve emeklilerin yaşadığı zorluklar vurgulandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Emekli ne ister? Başını sokacak bir konut ister, onu sağlayacaksın. Ayın sonunu düşünmeden getirebileceği, onurlu bir şekilde yaşayacağı asgari ücret ister." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, parti genel merkezinde, emekli derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Davutoğlu, emeklilerin, emek ve alın teriyle ülkeyi aydınlatarak, onurlu bir hayatı hak ettiklerini belirtti.

Refah toplumunun iki göstergesi olduğunu anlatan Davutoğlu, bunlardan birinin çocukların ve gençlerin, diğerinin de hayatlarını ülkesi için adayan emeklilerin durumu olduğunu dile getirdi.

Emeklilerin, torunlarına harçlık verme imkanından bile mahrum olduğunu söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin fakir, imkanı dar ve verimsiz bir ülke olmadığını, küçük bir azınlık çok iyi şartlarda yaşarken, geniş kitlelerin ortalama yaşam şartlarını dahi sağlamakta zorlandığını ifade etti.

Asgari ücretin de yetersiz olduğunu dile getiren Davutoğlu, yoksulluk sınırının 20 bin lirayı aştığı bir yerde, asgari ücretin miktarının Türkiye için "ayıp" olduğunu öne sürdü.

Ahmet Davutoğlu, emeklilerin talepleriyle ilgili şunları söyledi:

"Emekli ne ister? Başını sokacak bir konut ister, onu sağlayacaksın. Ayın sonunu düşünmeden getirebileceği, onurlu bir şekilde yaşayacağı asgari ücret ister. Çocuklarını, torunlarını mutlu edebilecek bir imkan ister. Sağlık şartları emekliler için herkesten daha kritik olduğu için, sağlık konusunda sıkıntı çekmeden hastaneye gidip, maddi bir zorlukla karşılaşmadan evine dönmek ister. Emeklilerin talebi bu."

Davutoğlu, Türkiye'de ortalamanın üstünde maaşla çalışan Türk vatandaşının yapamadığı tatili emekli bir yabancının rahatlıkla yapabildiğini belirterek, "Bırakın tatil imkanını, emeklilerimizin, maalesef başı dik bir şekilde bir markete ya da pazara girip de ihtiyaçlarını karşılayıp çıktığı son dönemlerde nadir görülen bir durum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika

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