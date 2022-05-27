Davutoğlu, DP Genel Başkanı Uysal'la görüştü - Haberler

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Davutoğlu, DP Genel Başkanı Uysal'la görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Davutoğlu, DP Genel Başkanı Uysal'la görüştü

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, pazar günü yapılacak 6'lı masa toplantısı öncesinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Politika, Haberler

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