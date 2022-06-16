Davutoğlu: Çiftçilerimiz için kur korumalı mazot getireceğiz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kur korumalı mevduat düzenlemesini eleştirerek, "Çiftçilerimize bunların yaptığının aksine, kur korumalı mevduat değil, çiftçilerimiz için kur korumalı mazot getireceğiz, kur korumalı yem getireceğiz, kur korumalı gübre getireceğiz. Kurda herhangi bir artış olduğunda hiçbir çiftçimiz mazot fiyatı artışından kaygı duymayacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de il başkanlığının düzenlediği ikinci yıl etkinliğine katıldı. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir salonda gerçekleştirilen programda konuşan Davutoğlu, rantiyecilere karşı çiftçilerin hakkını, hukukunu korumak için Gelecek Partisi'ni kurduklarını belirterek, "Geçen sene bu vakitler, mazot 7 lira 20 kuruş civarındaydı. Bu sene 30 lira. Yem 2-2,5 lira civarındaydı, şimdi 7,5 lira. Gübre 3-4 bin bandındaydı, şimdi 16-17 bin bandında. Yani 1 yılda yüzde 300-400 zam görmüş çiftçinin girdi fiyatları. Osmaniye'nin bereketli çiftçileri, bereketli besicileri bunun sorumlusu kim? Sakın ha dış mihraklar demesinler. Çünkü savaşan Rus parası, ruble, Amerikan doları karşısında 1 yılda yüzde 12 değer kazandı. Savaşan Ukrayna'nın parası sadece yüzde 18 değer kaybetti. Bu aziz al bayrağın üzerinde mührünün bulunduğu Türk lirası yüzde 100 değer kaybetti. Bunlar bugünkü cahil iktidarın yol açtığı büyük yıkım" diye konuştu.