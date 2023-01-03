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Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Politika Haberleri

Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Altılı masanın 5 Ocak'taki 10'uncu toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaretlerine başladı. Davutoğlu, bu çerçevede CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Politika Haberler

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