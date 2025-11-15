Haberler

Davut Gürkan: 'Bursa esnafı şehrimizin omurgasıdır'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği programda esnaflarla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Gürkan, Bursa esnafının şehrin ekonomisindeki ve sosyal dayanışmadaki önemini vurguladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen programda çarşı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Gürkan, Abdal Meydanı'nında gerçekleştirilen buluşmada, tarihi çarşı ve hanlar bölgesindeki esnafların öneri ve taleplerini dinledi.

"Bursa esnafı şehrimizin omurgasıdır"

İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa esnafının şehir ekonomisindeki yeri ve sosyal dayanışmadaki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bursa esnafı, bu şehrin omurgasıdır. Sabahın ilk ışıklarıyla tezgahını açan, alın teriyle kazanan her bir esnaf kardeşimiz, Bursa'nın bereketine bereket katıyor. Bizim için esnaf sadece ticaret yapan kişi değil; aynı zamanda bu şehrin vicdanı, birleştirici gücüdür."

"Esnafımızın her zaman yanındayız"

Gürkan, esnaftan gelen her talep ve öneriyi dikkatle dinlediklerini belirterek, "Biz siyaseti halk içinde yapıyoruz. Esnafımızın sesi, bizim yol haritamızı belirliyor. Üreten, istihdam sağlayan, bu şehre değer katan her bir esnaf kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Sahadayız, esnafımızla omuz omuzayız"

İl Başkanı Davut Gürkan, her fırsatta esnafla bir araya geldiklerini de belirterek, "Bizim için, sahada olmak önemli. Esnafımızın beklentilerini ve önerilerini yerinde dinliyor, birlikte çözüm arıyoruz." ifadelerini kullandı

Programın ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile birlikte iş yeri ziyaretleri de yapan Başkan Gürkan, tezgahın başına geçerek vatandaşlara simit ve tahinli pide ikram etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
