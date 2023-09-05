Datça Kaymakamlığı Görevine Atanan Murat Atıcı, Tarihi Kaymakamlık Binasında İncelemelerde Bulundu

Datça Kaymakamlığı görevine atanan Murat Atıcı, tarihi Kaymakamlık binasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Atıcı, restorasyon aşamasında olan tarihi Kaymakamlık binası ile yapımı planlanan yeni hükümet konağı alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hem kaymakamlık binası yapımının hızlanması, hem liman bölgesinde bulunan tarihi kaymakamlık binasının restorasyon çalışmalarının hızlanması için girişimlerde bulunacağını kaydetti.