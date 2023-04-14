Datça'da MHP'den milletvekili tanıtımı ve iftar yemeği

Muğla'nın Datça ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı sonrasında partililer ve vatandaşlar iftar yemeğinde buluştu.

MHP Datça İlçe Başkanlığı olarak düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen İftar ve Milletvekili Aday Tanıtım Programı, MHP Muğla Milletvekili adayları, parti teşkilatı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Davetlilere katılımları için teşekkür ettiği konuşmasında MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemiz için bir dönüm noktası olacağını belirterek "Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri seçimleri için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Türk Milletinin ve Ülkemiz bekasının sigortası olan Milliyetçi Hareket Partisi Ülkemizi parçalayarak karanlığa sürüklemek isteyen şer güçlere asla geçit vermeyecektir. Sonuna kadar devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye diyeceğiz. Artık eline vurulup ekmeği alınan çeşitli ambar ve yaptırımlarla vatanımız üzerinde oyun oynayanlara taviz veren bir Türkiye yok artık. Ülkemiz için önümüze çıkan tüm engelleri zorlukları hep birlikte tek yürek olarak aşacağız" dedi.

Akyelin konuşmasından sonra Muğla Milletvekilleri adayları tek tek kendilerini tanıttıktan sonra program günün anısına hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi. - MUĞLA