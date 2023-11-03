Danıştay, meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısının göreve iadesine ilişkin açıklama yaptı

Danıştay, Samsun'da meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısının göreve iadesine karar verilmesine ilişkin açıklamasında, "Henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir." ifadesine yer verildi.

Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da görev yaparken disiplin soruşturması sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten çıkarılan cumhuriyet savcısının açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesince verilen karara ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz yolu açık olup henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan, kararı veren yargı mensuplarını hedef gösteren, kişisel haklarına saldırı boyutuna ulaşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir."