Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta 2023 tarihinde kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde Danimarkalı Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden "ifade alınmasına yönelik yakalama" kararı talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı. - ANKARA