Danimarka Meclis Başkanı Kuran-ı Kerim'i yakma girişimlerini önlemek için kanun çıkaracak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Danimarka Meclis Başkanı Soren Gade ile görüşerek, Kuran-ı Kerim'i yakma girişimlerinin önlenmesi için kanun çıkaracaklarını söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, geçen haftasonu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu kapsamında Veliaht Prens Frederik ve Danimarka Meclis Başkanı Soren Gade ile görüştü. Çakırözer, Danimarka Meclis Başkanı Soren Gade'in ülkesinde Kuran-ı Kerim'i yakma girişimlerinin önlenmesi için kanun çıkaracaklarını söylediğini belirtti.

NATO Parlamenterler Meclisi (NATO PA) Genel Kurulu haftasonu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı. NATO PA Savunma ve Güvenlik Komisyonu Raportörü de olan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in de katıldığı toplantılarda, Çakırözer'in kaleme aldığı 'NATO'nun Yeni Caydırıcılık ve Savunma Zemini için Müttefik Savunma Sanayi Altyapısının Oluşturulması' başlıklı raporu görüşülerek kabul edildi.

Raporda NATO üyesi ülkelerin savunma sanayi alanında birbirlerine yaptırım ve kısıtlama uygulamalarına son vermeleri gerektiği belirten Çakırözer, ayrıca Avrupa Birliği'nin ortak savunma işbirliği projelerine Türkiye, İngiltere gibi AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin de dahil edilmesinin ittifakın güvenlik ve caydırma kapasitesine katkısı olacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK PROVOKASYONLAR BİTMELİ"

Genel Kurul kapsamında NATO PA üyeleri için verilen resepsiyona Danimarka Meclis Başkanı Soren Gade ve Danimarka Veliaht Prens Frederik katıldı. Gade ve Veliaht Prens Frederik, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile İsveç'in NATO üyeliği ve Danimarka'da yaşanan Kuran yakma girişimlerini görüştü. Çakırözer, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; Çakırözer, Veliaht Prens Frederik'in İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'deki onay sürecine ilişkin sorusuna "Katılım belgesi henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e gönderilmedi. Gönderildiğinde nihai değerlendirmeyi yapacağız. Ancak bu süreçte Danimarka, İsveç gibi ülkelerde gerek Türkiye'ye ve ülkemizi yönetenlere, gerekse dinimiz İslamın kutsal değerlerine yönelik provokatif saldırılar halkımızı üzmekte, rahatsız etmekte. İsveç'in üyelik sürecini de olumsuz etkileyebilecek bu provokasyoların bir an önce sonlanmasını diliyoruz" dedi.

MECLİS BAŞKANI GADE: "KANUNU YAKINDA ÇIKARACAĞIZ"

Meclis Başkanı Gade de Çakırözer'e yaptığı değerlendirmede, "Bu konuda harekete geçtik. Konuyu ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz. Kimsenin kutsal değerlerine, inandığı değerlere hakareti kabul edemeyiz. Bunu cezalandıran kanunu önümüzdeki günlerde yürürlüğe sokacağız" dedi.

PRENSİN TÜRKİYE HAYRANLIĞI

Veliaht Prens Frederik de Çakırözer ile sohbetinde Türkiye'ye sevgisini anlattı. Annesi olan kraliçe Margrethe'nin 1967 yılında balayı için Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Prens Frederik kendisinin de Türkiye ziyaretinden memnun ayrıldığını anlattı.