Danimarka: "Kuzey Akım 2'deki sızıntı durdu" Politika Haberleri Danimarka Enerji Ajansı, Rusya'ya ait Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısını durduğunu söyledi. Danimarka Enerji Ajansı, Rusya'ya ait Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısını durduğunu söyledi. Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Danimarka Enerji Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri belirtilerek, boru hattındaki sızıntının durduğu bildirildi. - KOPENHAG Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Danimarka Rusya Politika Haberler

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