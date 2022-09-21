Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı Politika Haberleri Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'in korona virüs testi pozitif çıktı. Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'in korona virüs testi pozitif çıktı. Danimarka Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesine katıldıktan sonra korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 50 yıldır tahtta olan 82 yaşındaki Margrethe'nin resmi görevlerini iptal ettiği aktarıldı. Öte yandan II. Margrethe, Şubat ayında da korona virüse yakalanmıştı. Kraliçe'nin 3 doz Covid-19 aşısı yaptırdığı vurgulanmıştı. Margrethe, 15 Ocak 1972'de tahta çıkmıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Koronavirüs Danimarka England Politika Güncel Haberler

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