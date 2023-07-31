Danimarka Dışişleri Bakanlığı Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemlerini Engellemek İçin Yollar Arayacak

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ülkeye olumsuz etki ettiğini vurgulayarak, Danimarka hükümetinin bu eylemlerin engellenmesi konusunda yollar arayacağını açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şu anda Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması olaylarının, dünyanın birçok kıtasında Danimarka'nın diğer ülkelerin kültürlerine, dinlerine ve geleneklerine hakaret ve aşağılamayı kolaylaştıran bir ülke olarak görüldüğü bir seviyeye ulaştığı bir durumla karşı karşıyayız. 15 hükümet Danimarka'ya yönelik kınama yayınladı. Büyükelçilerimiz görüşmelere çağrıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Danimarka ve İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına tepki olarak Pazartesi günü toplanıyor. Tanık olduğumuz bazı eylemlerin temel amacı, diğer ülkelere hakaret etmek ve bu ülkelerden gelen tepkileri provoke etmekti. Bunun önemli sonuçları olabilir. Danimarka'ya ve benzer düşünen ulusların çıkarlarına temelden zarar veren sonuçlar. Ayrıca Danimarka'da güvenlik açısından da önemli sonuçlar doğurabilir" denildi.

"Danimarka hükümeti Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayıyla arasına net bir mesafe koymuş ve bu olayı kınamıştır. Bu yakma eylemleri birkaç kişi tarafından gerçekleştirilmiş son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmemektedir. Bu eylemler aşırılık yanlılarının ekmeğine yağ sürmektedir. Bir arada durmamız gereken bir zamanda bölünme tohumları ekmektedir."