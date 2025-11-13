Danimarka'dan Afgan Mültecilere 1.8 Milyon Dolar Yardım

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (ANDMA) ile Danimarka Afgan Mültecilere Yardım Komitesi arasında Danimarka'daki Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönüşü için 1.8 milyon dolar kaynak sağlanmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Afganistan yönetimi yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü sağlamak için çabalarını sürdürüyor. Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (ANDMA) ile Danimarka Afgan Mültecilere Yardım Komitesi arasında Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönüşüne ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. ANDMA tarafından yapılan açıklamada, imzalanan zapt kapsamında mültecilerin dönüşü için 1.8 milyon dolar değerinde kaynak sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca Afganistan'a Geri Dönenlerin Sorunlarıyla İlgilenen Yüksek Komisyon tarafından yapılan açıklamada da toplamda 10 bin 637 kişi olacak şekilde bin 978 mülteci Afgan ailenin dün İran ve Pakistan sınırlarından ülkeye geri döndüğü aktarıldı.

"Bu yıl 2.3 milyon Afgan'ın ülkesine dönmesi yaşamı olumsuz etkiledi"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) dün yayımladığı rapora göre bu yıl 2.3 milyon Afgan ülkesine döndü ve bu durum ülkedeki hassas yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. Birçok kişinin zorla ülkeye döndüğü, bir birikim, mali varlık veya resmi dokümanlara sahip olmadığı belirtildi. Bu nedenle dönüşlerin çeşitli iş sektörlerinde rekabeti arttırdığı belirtildi. Ayrıca, su ve barınma ihtiyaçlarına erişimde zorluklar yaşanmasına neden olan ani nüfus artışının sosyal uyum ve yerel hizmetlerde aksaklıklar yaşanmasına neden olduğunun altı çizildi. Raporda aynı zamanda bölgede on yıllarca süren savaş, ekonomik durgunluk ve iklim kaynaklı sorunların halk üzerindeki olumsuz etkisi ile birçok ailenin yardıma muhtaç hale geldiğine değinildi. - KABİL