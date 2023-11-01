Danimarka'da Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı Hakkındaki Dava Düşürüldü

Danimarka'da eski Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ve Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı eski Başkanı Lars Findsen hakkında açılan 'ülke sırlarını ifşa' davaları, güvenlik gerekçesiyle düşürüldü.

Danimarka'da, eski Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen hakkında "ülke sırlarını ifşa" suçlamasıyla açılan dava, "çok gizli bilgilerin cezai kovuşturmalarda kullanılmasının artık güvenli olmadığı" gerekçesiyle düşürüldü.

Savcılık, "ülke sırlarını ifşa etmekle" suçlanan eski Bakan Frederiksen'in davasının düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, davanın düşürülme gerekçesi olarak "Çok gizli bilgilerin cezai kovuşturmalarda kullanılmasının devletin güvenlik çıkarları açısından artık güvenli olmadığı" gösterildi.

Savcı Jakob Berger Nielsen ise yasal sürecin, "gizli bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılacağını" ifade etti.

Öte yandan, ülkenin Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının (FE) eski Başkanı Lars Findsen'e, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu 6 kişiye "çok gizli bilgileri sızdırma" suçundan açılan davanın da aynı gerekçeyle düşürüldüğü açıklandı.

Danimarka'da mahkeme, "gizli" yürütülen her iki davanın da halka açık olması ve "hassas bilgiler sunulduğunda oturumların kapatılması" kararını almıştı.

Frederiksen ve Findsen'in davaları

Danimarka Liberal Partisi'nin kıdemli üyelerinden olan Claus Hjort Frederiksen, Kasım 2016-Temmuz 2019 döneminde Savunma Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Frederiksen, 2020 ve 2021 yıllarında medyaya verdiği demeçlerde, Bakanlığa bağlı istihbarat biriminin Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç liderleri hakkında yapılan gizli dinlemelerde, ABD istihbarat servislerine yardım ettiğini ileri sürmüştü.

Hakkında "ülke sırlarını ifşa" suçundan dava açılan Frederiksen'in suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

FE'nin eski Başkanı Lars Findsen de "devlet sırlarını veya gizli bilgileri ifşa etmek"le suçlanmıştı.

Savcılık, "6 kişiye çok gizli bilgileri sızdırdığı" gerekçesiyle Findsen hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edileceğini açıklamıştı.

2015'ten askıya alındığı 2020 yılına kadar FE Başkanlığını yürüten, Aralık 2021'de tutuklanan Findsen'in 17 Şubat 2022'de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.