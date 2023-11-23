Danimarka Başbakanı İsrail-Hamas uzlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail ile Hamas arasında sağlanan çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Frederiksen, uzlaşmanın çocuklar, hastalar ve yaralılar için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı ve Gazze'deki durumun acil yardımları gerektirdiğini söyledi. Ayrıca, Danimarka'nın Orta Doğu'da iki devletli çözümden yana olduğunu altını çizdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail ile Hamas arasında sağlanan çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Danimarka Radyosunun (DR) haberine göre, Başbakan Frederiksen, uzlaşmayı Gazze'de ilerleyen süreçlerde çatışmaların azalmasını sağlayabilecek "önemli gelişme" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Frederiksen, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesinin çocuklar, hastalar ve yaralılar için gerekli olduğunu vurgulayarak, bu uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gazze'de durumun son derece kötü olduğuna dikkati çeken Frederiksen, acil yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunu söyledi.

Frederiksen, Orta Doğu'da uzun süreli barış için Danimarka'nın iki devletli çözümden yana olduğunun altını çizdi.

Hamas ve İsrail arasında esir takası uzlaşması

İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor.

İsrail basını ve uluslararası basına, uzlaşma kapsamında ilk aşamada Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Uzlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin de sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.