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Danimarka Başbakanı Fredriksen: Grönland Satılık Değil

Danimarka Başbakanı Fredriksen: Grönland Satılık Değil
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Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’i satın almak istediği yönündeki açıklamalarına sert yanıt verdi. Fredriksen, Grönland'ın Danimarka'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen, ABD Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Grönland'i satın almak istediği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Grönland bugün Danimarka'nın bir parçasıdır. Bizim topraklarımızın bir parçasıdır ve satılık değildir" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Grönland'i satın almak istediği yönündeki açıklamalarına değindi. Fredriksen, "Grönland bugün Danimarka'nın bir parçasıdır. Bizim topraklarımızın bir parçasıdır ve satılık değildir" dedi.

Fredriksen, güvenlik ve savunma söz konusu olduğunda Arktik bölgesinin giderek daha önemli hale geldiği yönündeki ABD görüşüne katıldığını belirterek, "Eğer mesele bizim bölgemizi güvence altına almaksa, ileriye dönük bir yol bulabiliriz" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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