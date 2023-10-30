DAEŞ Terör Örgütüne Operasyon: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve video ele geçirildi.

ANKARA merkezli 4 ilde DAEŞ terör örgüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 4 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlardan ele geçirilen meteryallerin incelenmesi sonucu DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmak ve örgüte üye kazandırmak için çekilen videolarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda; Ankara'da 3, Niğde'de 1, Ordu'da 1, Kırıkkale'de 1 olmak üzere toplam 6 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucu dijital meteryaller içerisinde çok sayıda örgütsel doküman, örgüt yöneticileri tarafından örgüt üyelerine verilen talimatlar, örgüt mensupları tarafından çatışma bölgelerinde çekilmiş çok sayıda video ve resimler ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.