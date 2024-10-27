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Cumhuriyetin 101. Yılı Siverek'te Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 101. Yılı Siverek'te Coşkuyla Kutlandı
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Siverek'te Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı Siverek Kalesi'ne taşıyarak bayrağı dalgalandırdı. Etkinlikte katılımcılar 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek coşku dolu anlar yaşadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İlçede 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi'ne çıktı ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Cumhuriyetin 101. yılı çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi'ne çıktı. Öğrenciler, kalede ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak hep bir ağızdan "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdı.

Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında 101 öğrenci ile birlikte ayyıldızlı bayrakla kaleye çıktıklarını belirten SİVİL-DER Başkanı Ferit Akçalı, "Siverek Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Cumhuriyetimizin kutlamaları çerçevesinde böyle bir çalışma ve etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Kadın Sanat Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Fatime Güler ise, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün 101 öğrenci ile dev bayrağımızla kaleye çıktık. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ömer Çelsi ise, "Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için dev bayrağımızla kaleye çıktık. Cumhuriyetimiz binlerce yıl yaşayacaktır" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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