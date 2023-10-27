Cumhuriyetin 100. yılında Konya'dan Türkiye'ye armağan

Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanlığını UCLG Dünya Konseyi'nde devraldı.

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Dünya Konseyi, 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla Konya'da yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dönem Başkanlığını Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse'den devraldı. Daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Konya Valisi Vahdettin Özkan, büyükelçiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetlilerin katıldığı UCLG Gala Kültürel Programı'na geçildi.

Programda konuşan UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, "Uğur ibrahim Altay'a teşekkür ederim. Katılımcılara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir katılım var. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ama ortak bir fikirde buluşabileceğimize ve beraber çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Hepimiz hep birlikte insanlık için çalışmalıyız ve bu konu üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. İleride çok daha güzel işler yapacağımıza eminim. Şu anda bu toplantıda bulunmamızın amacı dayanışmamızı geliştirmektir" dedi.

"Cumhuritetimizin 100. yılında, ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz"

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG'nin dönem başkanlığını devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim'in hemen öncesinde, ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, görev aldığım süre boyunca; başkanlık ekibindeki paydaşlarımız ve üyelerimizle birlikte, yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Konya'mız daima adaleti ve barışı savunmaktadır"

Başkan Altay, UCLG'ye başkanlık edecek Konya'nın, geleneği ve modernliği uyum içerisinde bir araya getiren, 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışı olarak ifade edebileceğimiz 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla hareket eden, uluslararası yönünü her zaman ön plana çıkaran ve küresel meselelerde inisiyatif alan Konya'mız; liderlik ettiği birçok uluslararası platformda, daima adaleti ve barışı savunmaktadır" şeklinde konuştu.

Başkan Altay'dan "Filistin" vurgusu

Konuşmasının devamında Filistin'de yaşanan olaylara dikkat çeken Başkan Altay, "Coğrafyamızın en kutsal beldeleri, ne yazık ki uzun bir süredir barış ikliminden uzak bir durumda. Özellikle işgal edilmiş Filistin topraklarındaki acı tablo, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. İsrail'in onca yıldır sistematik olarak Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi, bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Bölgede barış ve huzur ikliminin hüküm sürmesi; İsrail'in adalet, hukuk ve insan hakları çerçevesinde hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' bu adalet de ancak; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir" dedi.

"UCLG olarak daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacağız"

Başkan Altay, tüm dünyanın barış, huzur ve adalete çok fazla ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Tüm dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde; UCLG olarak bizler, daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çatışmaların arttığı ve paylaşma duygusunun giderek azaldığı dünyamızda, masum insanların daha fazla acı çekmesine sebep olan ve olabilecek her şeyin kararlılıkla karşısında duracağız. Başkanlığım süresince Türkiye'nin gönül belediyeciliği anlayışını ve Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı, dünyayla buluşturmanın gayretinde olacağım" şeklinde konuştu.

"Bugün benim için dönüm noktası"

Başkan Altay, UCLG yönetimine ve programa katılan tüm UCLG delegelerinin isimlerini tek tek zikredip teşekkür ederek, "15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu belediye başkanlığı dönemimde dönüm noktası zamanlar oldu. Bugün de Cumhuriyetimizin 100. yılından önce benim için bir dönüm noktası. Onun için bu salonda bulunan bu önemli günde bizi yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Böyle önemli bir görevin Türkiye tarafından üstlenilmesi iftihar meselesi"

Programa katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da, "Bizim yerel yönetim anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesini Konya gerçekleştiriyor, Uğur Başkan gerçekleştiriyor. Şu güzel salon bile aslında AK Belediyeciliğin, bizim belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesi. Uğur Başkanın eserlerinden bir tanesi. İşte biz bu anlayışla yerelde vatandaşımızı kalkındırma, layık olduğu hizmetlerle buluşturma anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta da böyle başarılı işlere imza atan belediye başkanımızın UCLG'nin dönem başkanlığını yapacak olması, bizim açımızdan gurur verici. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken böyle önemli bir görevin Türkiye tarafından üstlenilmesi gerçekten bir iftihar meselesi. Ben bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza hassaten şükranlarımı sunuyorum. Tüm Konya'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu heyecanı Uğur İbrahim Bey yüreğinde hissediyor"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, böyle güzel toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Bundan sonra Uğur İbrahim bey tarafından yürütülecek UCLG Başkanlığının çok güzel hizmetlerle, bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü bu heyecanı Uğur İbrahim bey yüreğinde hissediyor. Çünkü Uğur İbrahim bey hizmet belediyeciliğinden sosyal belediyeciliğe oradan da gönül belediyeciliği aşamalarına kadar işi taşımış bir belediyecilik anlayışını ülkemizde tesis etme yönündeki değerli arkadaşlarımızdan birisi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş tüm dünyayı Türkiye gibi sağlam durmaya çağırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının başında Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "75 yıldır Filistin'de yerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden yerinden edilen ve sivilleri hedef alan, İsrail yönetimi tarafından katledilen bu savaşın bir an önce durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Bütün belediye başkanlarının da üzerine düşen sorumluluğu yapması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. İnsanların yaşam hakkını yok sayan bu anlayışa karşı tüm dünyayı, Türkiye gibi sağlam durmaya çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

"Bunca yerel yönetimin buluştuğu şehrin Konya olması bizim için ayrıca manidar ve güzel"

Konya'nın UCLG Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Benim memleketim de olan, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin merkezi şehri Konya'nın dünyanın yerel toplulukları içinde odak noktası olması tarihi bir devamlılık olarak karşımıza çıkıyor. Bu şehrin insana kattığı değerler, en veciz şekilde 'Gez dünyayı gör Konya'yı' ifadesinde hayat buluyor. Bunca yerel yönetimin buluştuğu şehrin Konya olması da bizim için ayrıca manidar ve güzel" ifadelerini kullandı.

"Bizim için ayrı bir gurur kaynağı"

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik eden Bakan Göktaş, "Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türkiye'nin en dinamik ve vizyoner belediye başkanlarından birinin seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yeni vazifesinden dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. Başkanlığı yürütürken de bu önemli göreve değerli katkılar sunacağına eminiz. Başkanlığı döneminde Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere yaşattığı gurur için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine bir ufuk olarak çizdiği AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin, Konya Modeli Belediyeciliğin artık tüm dünyayla buluşacağı tarihi bir güne, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi. Başkan Altay'a yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Yerlikaya, Filistin'de, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde hastaneler, okullar ibadethaneler bombalandığını ifade ederek, Türkiye'nin tarihin bu en kanlı saldırılarına karşı Filistin davasına sahip çıktığını söyledi.

"Gönüller şehri Konya, her zaman Türkiye'nin iftihar şehri olmuştur"

Konya'nın, asırlar boyunca ilmin, adaletin, aşkın ve barışın kapısı olmuş bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Gönüller şehri Konya, her zaman medeniyetimizin kalbi, Türkiye'nin iftihar şehri olmuştur. Öyle ki bu şehrin hangi sokağına, hangi caddesine girerseniz ecdadımızın bizlere miras bıraktığı tarihi ve kültürel zenginliklere şahit olursunuz. Bugün huzurun, refahın ve güvenin şehri Konya'mız insan merkezli şehircilikte, belediyecilikte artık tüm dünyada parmakla gösterilen bir marka şehir haline gelmiştir. Halen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı da olan Uğur İbrahim Başkanımız da bunun en güzel örneklerini sergilemektedir. Bizim Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz, belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır. Çünkü biliyoruz ki şehir, ancak içinde yaşayan insanlarla, tarihi dokusuyla, gelecek perspektifiyle bir medeniyetin göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Konya'yı yeni ufuklara taşıyacağız inşallah"

Konya Belediyeciliğinin 'Konya Modeli Belediyecilik' olarak bir marka haline geldiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "1994 ruhu tüm Türkiye'ye adeta rehberlik etmektedir. Bugün de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın devralacağı görev, bu rehberliğin artık Türkiye ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. İnşallah gönül belediyeciliğimizin başarısı sınırları aşıp tüm dünyaya örnek teşkil edecek. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak 'hizmet eden, izzet bulur' anlayışıyla her daim bu şehre, bu şehrin değerli insanlarına hizmet edeceğiz, eser üreteceğiz. Konya'yı yeni ufuklara taşıyacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı yürekten tebrik ediyorum"

Türkiye'nin önünde çok aydınlık bir dönem olduğuna vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı yürekten tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda üstlendiği bu görevle AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini dünyayla buluşturacağına, emaneti hakkıyla taşıyacağına, devraldığı noktadan çok daha ileriye ulaştıracağına gönülden inanıyorum. Böylesi bir görevin Konya'mız için, ülkemiz için, Türkiye Yüzyılı için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.