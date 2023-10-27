Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında yapımına başlanan ve artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik dediğimiz TCG İstanbul için geri sayım başladı. STM tarafından yürütülen proje ile ilgili olarak en çok merak edilen tarih TCG İstanbul gemisinin ne zaman hizmete gireceği ile ilgiliydi. STM'den Cumhuriyetin 100. Yılı hediyesi olarak müjde sonunda geldi. İşte detaylar…

Cumhuriyetin 100. yılında hizmete başlayacak: TCG İstanbul!

Türkiye'nin milli savunma sanayi projeleri arasında hiç şüphesiz MİLGEM projesi de büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'nin milli gemiler üretmeyi hedeflediği proje kapsamında yapımına 2017 yılında başlanan TCG İstanbul gemisi Cumhuriyetin 100. yılında göreve başlayacak.

19 Ocak 2017 yılında İstanbul Tersanesi tarafından yapımına başlanan ve STM tarafından üstlenen proje kapsamında Türkiye'nin ilk milli fırkateyni üretildi. 22 Haziran 2023 tarihinde TCG İstanbul ilk seyir testine çıkarken Cumhuriyetin 100. yılında ilk milli fırkateyn Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Milli fırkateyn gözetleme ve keşif, saldırı, helikopter iniş kalkış sayesinde karakol hizmetleri vb. birçok görevde kullanılabiliyor.

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Yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş hava savunma harbi, gelişmiş muhabere sistemleri, gelişmiş elektronik harp ve radar kesit alanı azaltıcı (RKA) tasarıma sahip olan İ sınıfı milli fırkateyn TCG İstanbul birçok senaryo için uygun olarak tasarlandı. 10 tona kadar helikopter iniş kalkış imkanına sahip saha, 76 mm top, dikey atım sistemi, 2x25mm stabilize top, satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, torpido fırlatma sistemi ve sonar sistemine sahip olan fırkateyn özellikle Mavi Vatan'daki tehditlere karşı büyü caydırıcılığa sahip.

TCG İstanbul, TCG Anadolu ve diğer yerli savunma sanayi şirketlerinin üretimleri ile Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri oldu. Bu özellikle deniz muharebeleri için gerekli olan deneyim ve kabiliyet konusunda diğer ülkelerin karşısında bizi büyük oranda avantajlı konuma getirdi.