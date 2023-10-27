Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlikler vatandaşlarla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinliklerin vatandaşlarla buluştuğunu duyurdu. Yurt genelinde düzenlenen özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlikleri vatandaşlarla buluşuyor.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının milletçe büyük bir heyecanla kutlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Başkanlık olarak yurt genelinde hazırladığımız özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler vatandaşlarımızla buluşuyor, özel ışık gösterilerinin yapıldığı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşımız yankılanıyor." ifadelerine yer verildi.