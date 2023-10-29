Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" dedi. - ANKARA