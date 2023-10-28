Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları Düzce'de Başladı

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları Düzce'de Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törende Türk devletlerinin tarihte kullandığı askeri kıyafetler büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin ilanının 100. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de büyük coşkuyla kutlanıyor. 29 Eğim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediyesi Başkanvekili Hüdaver Gösterişli anıta çelenk bıraktı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, protokol üyeleri, siyasi parti il başkanları ve STK temsilcileri, öğrencilerin katıldığı tören saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Törende Türk Devletlerine ait askeri kıyafetler katılımcıların ilgi odağı oldu. Gençler ve öğrenciler askerlerle tek tek fotoğraf çektirdiler. - DÜZCE