Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Resepsiyon Düzenlendi

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Osman Varol'un sahipliğinde resepsiyon verildi.

Adıyaman'da Rabat Otel'te düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonuna, devlet erkanının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve kanaat önderleri katıldı. Vali Osman Varol tarafından resepsiyona katılanlar kapıda karşılandı.

Resepsiyonda davetliler ile tek tek ilgilenen Vali Varol, yayımladığı Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan İstiklal Savaşımızın ardından büyük bir ruh ve medeniyet anlayışıyla inşa ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanını, coşkusunu ve onurunu yaşıyoruz. Şan, şeref ve destanlarla dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına aziz milletimizle birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz. Milletin azim ve kararlığından başka hiçbir sermayesi olmadan kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yılda başta ekonomi olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, sanayi, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla birçok alanda yaptığı atılım ve kalkınma hamleleri ile tüm dünyada hatırı sayılan büyük ve güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir.

Bu bağlamda 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bizim için çizilmiş ufuklardır. Bu hedeflere ulaşmak için bir an bile duraksamayacağız. Biliyoruz ki bu hedeflerin gerçekleşmesine sadece ülkemizin değil, bizim için dua eden tüm mazlumların ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru bu büyük uyanış ikliminde gidiyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılına yakışır, daha güçlü, daha demokratik ve refah seviyesi daha yüksek bir Türkiye hedefine hep birlikte emin adımlarla yürürken, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ediyor, Adıyamanlı hemşehrilerimin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN