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Cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasını yapan ekibe ödül

Politika Haberleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasını yapan ekibe ödülANKARA İstanbul'da gerçekleşen ve cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasının yapıldığı operasyonu ile Esendere'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda başarı gösteren gümrük muhafaza memurları ödüllendirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasını yapan ekibe ödül

ANKARA İstanbul'da gerçekleşen ve cumhuriyet tarihinin en büyük captagon yakalamasının yapıldığı operasyonu ile Esendere'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda başarı gösteren gümrük muhafaza memurları ödüllendirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleşen ve bugüne kadarki en yüksek miktar olarak kayda geçen 12,3 milyon adet captogonun yakalandığı operasyon ile Hakkari Esendere'de 513 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yer alan ekiplere, Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende plaket takdim edildi. Yılın ilk dokuz ayında toplam 8 milyar 857 milyon Türk Lirası değerinde yakalama gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Politika

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