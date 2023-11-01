Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadınlar Sempozyumu Düzenlendi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen sempozyumda 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadınlar' konusu değerlendirildi. Sempozyumda, kadınların Cumhuriyet dönemindeki kazanımları ve aktif güç olarak yer alışları ele alındı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen sempozyumda " Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadınlar" konusu değerlendirildi.

SETA'nın çevrim içi düzenlediği " Cumhuriyet'in 100. Yılında Kapsayıcı Toplum Sempozyumu"nun ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Nursem Keskin Aksay'ın moderatörlüğündeki " Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadınlar" başlıklı oturuma, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve yazar Sibel Eraslan katıldı.

Vali Yiğitbaşı, oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi, binlerce yıllık bir devlet geleneği olduğunu belirtti.

Geçmişte kişilerin kimliklerini ve devletini sevdiklerini ispatlamak için daha yoğun çaba harcadığını anlatan Yiğitbaşı, Ankara'da imam hatip lisesinde okuduğu dönemde başörtüsü taktığı için toplumdan baskı gördüğünü ifade etti.

Afyonkarahisar'da kendisinden "devlet ana" olarak bahsedildiğine değinen Yiğitbaşı, "Şehirde beni 'devlet ana' olarak tanımlıyor ve kabul ediyor olmalarını, belki birbirimizi ötekileştirmeden, dışlamadan, bir araya getiren birleştirici sembollere, figürlere, öznelere ihtiyacımız olduğunu gösteren bir tanımlama olarak görüyorum." dedi.

Yiğitbaşı, bu tanımın bir yandan vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak diğer yandan da mazlumun, zayıfın yanında olmak gibi anlam taşıdığını belirterek, "Yaşam biçimi ya da tarzına göre insanların sınıflandırılmadığı, tasnif edilmediği bir Cumhuriyet toplumuna doğru gidiyoruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Cumhuriyet'in kazandırdıkları sayesinde kadınlar aktif güç olarak yer alabildi"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise Cumhuriyet'in kadınlar için ne ifade ettiğini lise yıllarında gözlemlemeye başladığını ifade etti.

Yeni dönemde gençlerin bir dönüşüm yaşadığına işaret eden Kuzucu, Cumhuriyet'in kazandırdıkları sayesinde kadınların aile içinde, sosyal hayatta ve devletin karar mekanizmalarında aktif bir güç olarak yer alabildiğini dile getirdi.

T3 Vakfında çocuk ve gençlere dokunacak projeleri geliştiren takımın çoğu üyesinin kadın olduğuna işaret eden Kuzucu, vakıf çalışmalarında, geliştirdikleri projelerde her zaman kadın ve gençleri desteklemeye, yanlarında olmaya gayret edeceklerini söyledi.

Daha sonra "Cumhuriyet'in 100. Yılında Dezavantajlı Gruplar" oturumuna geçildi.