Cumhuriyet'in 100. yılına dünyadan tebrik yağdı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları yayımlandı, bazı ülkelerin önemli binalarına Türk bayrağının renkleri yansıtıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları yayımlandı, bazı ülkelerin önemli binalarına Türk bayrağının renkleri yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Asya'ya dünya liderleri Cumhuriyet'in 100. yılını tebrik etti.

Tebrik mesajı yayımlayanlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Pakistan Geçici Hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da bulunuyor.

İngiltere Kralı 3. Charles da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

NATO ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile yabancı misyon temsilcilikleri ve çok sayıda ülkenin büyükelçiliği de Cumhuriyet'in 100. yılını tebrik etti.

Birçok ülke, önemli binalarını Türk bayrağının renkleriyle aydınlattı.