Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM'de yapılan yoklamada Genel Kurul'un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Politika Haberler

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