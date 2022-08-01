Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. - Haberler

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Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

 - Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM'de yapılan yoklamada Genel Kurul'un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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