Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
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Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM'de yapılan yoklamada Genel Kurul'un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika