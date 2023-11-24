Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, savunma sanayisinde bir devrim gerçekleştirdiğini ve tam bağımsızlığa giden yolda artık takip eden değil takip edilen bir ülke konumuna ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, savunma sanayisinde bir devrim gerçekleştirdiğini ve tam bağımsızlığa giden yolda artık takip eden değil takip edilen bir ülke konumuna ulaştığını söyledi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2024 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Cevdet Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığının, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak, kalkınmayı dengeli ve sürdürülebilir kılmak misyonuyla makro dengelerin oluşturulması, konjonktürel gelişmelerin izlenmesi, harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesi ve gerçekleşmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

2023 Yılı Yatırım Programı'nın Ocak ayı içinde yayımlandığını anımsatan Yılmaz, programdaki toplam proje tutarının 4,1 trilyon lira olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanımına katkısı açısından Sayıştay raporlarında yer verilen bulguların gereklerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde kurduğumuz birim vasıtasıyla, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin denetim raporlarında tespit edilen bulguların çözümüne ilişkin süreçleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Devlet yardımlarının etkin bir şekilde izlenmesi için Devlet Yardımları İzleme Sistemi'nin kurulum çalışmalarının 4 pilot kurum bazında başlatıldığı bilgisini paylaşan Yılmaz, "Sistemin kurulum çalışmalarının 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması, ardından devlet yardımı uygulayan tüm kurumları kapsayacak şekilde 2024 yılı sonuna kadar yaygınlaştırılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2022 yılı kesin hesap giderinin 1 milyar 913 milyon lira olduğunu, 2024 yılında Başkanlık bütçesi için 217 milyar 183 milyon lira ödenek öngörüldüğünü aktaran Yılmaz, bu ödeneğin 215 milyar 332 milyon lirasının yıl içinde kurumlara aktarılacak olan yedek ödeneklerden oluştuğunu bildirdi.

"CİMER başvuru sayısı 7 milyona ulaştı"

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, stratejik iletişim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki temel meselelere ilişkin Türkiye'nin tezlerini ve iddialarını ortaya koymaya yönelik kamusal iletişim politikalarını belirlediğini, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve dezenformasyonla mücadeleye yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

2023 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam CİMER başvuru sayısının 7 milyona ulaştığını belirten Yılmaz, ayrıca, "Deprem Acil" butonunun CİMER'de vatandaşların kullanımına açıldığını kaydetti.

Basın Kartı Yönetmeliği değişikliğiyle internet haber sitelerinin Basın Kartı Yönetmeliği kapsamına dahil edildiğini, şartları sağlayan internet haber sitesi çalışanlarının basın kartı almasının sağlandığını aktaran Yılmaz, basın kartlarının geçerlilik süresinin on yıl olarak değiştirildiğini de söyledi.

Yılmaz, 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca toplamda 19 bin 859 basın kartı verildiğini açıkladı.

Cevdet Yılmaz, "Başkanlık, ülkemizin yürüttüğü etkin dış politika çerçevesinde ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumlu ve gerçekçi bir Türkiye algısını tahkim etmek için etkin bir kamu diplomasisi stratejisi oluşturmak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 2024 yılında da çalışmalarını sürdürecektir. İletişim Başkanlığının 2022 yılı kesin hesap gideri 1 milyar 969 milyon 521 bin liradır. 2024 yılında Başkanlığa toplam 4 milyar 126 milyon 595 bin lira ödenek tahsisi öngörülmektedir." dedi.

"165 yıl sonra ilk defa ziyaretçiyle buluştu"

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması ve uluslararası tanınırlığının sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, Topkapı Sarayı'nın koleksiyonunun sergilendiği Mukaddes Emanetler Dairesi'nin, 16 yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek eser sayısının 60'tan 300'e çıkarıldığını, Saray'da inşa edilen son yapı olan Mecidiye Köşkü'nün 165 yıl sonra tarihinde ilk defa ziyaretçiyle buluştuğunu söyledi.

Yılmaz, Başkanlık himayesindeki tarihi ve kültürel yapıları ziyaret edenlerin sayısının 2023 yılı Ekim sonu itibarıyla 5,3 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Başkanlığın, 2023 yılı sonunda Topkapı Sarayı Seririyat Binaları, Yıldız Sarayı Şale Köşkü, Dolmabahçe Sarayı Kristal Merdiven, Beylerbeyi Sarayı restorasyonunun tamamlanması öngörülen önemli projeleri olduğunu aktaran Yılmaz, 2022 yılı kesin hesap gideri 465 milyon 267 bin lira olan başkanlığa 2024 yılı bütçesinde 1 milyar 900 milyon 146 bin lira ödenek öngörüldüğünü belirtti.

"Son 5 yılda 20 milyon belge dijital ortama aktarıldı"

Yılmaz, Devlet Arşivleri Başkanlığının, Osmanlı'dan miras kalan "gönül coğrafyasındaki" arşivleri Başkanlığın envanterine kazandırmak, arşivcilik alanında tecrübesini diğer arşivlere aktarmak ile uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Devletin temel hedeflerinden biri olan dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Başkanlığın son 5 yılda yaklaşık 20 milyon belgeyi dijital ortama aktardığını aktaran Yılmaz, 12 milyon belgenin tasnifinin gerçekleştirilerek hizmete sunulmaya hazır hale getirildiğini ifade etti.

Yılmaz, başkanlığın uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla 73 ülke ile Arşivlerarası İşbirliği Protokolü imzaladığını, bu kapsamda pek çok belgenin Milli Arşive kazandırıldığını belirtti.

Cevdet Yılmaz, 2022 yılı kesin hesap gideri 225 milyon 393 bin lira olan başkanlığa 2024 yılı bütçesi için 857 milyon 823 bin lira ödenek öngörüldüğünü bildirdi.

"90 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştı"

"Ülkemiz, savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirmiş ve tam bağımsızlığa giden yolda artık takip eden değil takip edilen bir ülke konumuna ulaşmıştır." diyen Yılmaz, 2002'de savunma sanayi sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayının 3 bini aştığını, 62 olan proje sayısının 850'yi geçtiğini söyledi.

Savunma sanayi projelerinin, 16 kat artışla 90 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını belirten Yılmaz, 2002'de savunma sanayi alanında AR-GE'ye ayrılan bütçenin 49 milyon dolarken, bugün yıllık 2 milyar doları geçtiğini ifade etti. Yılmaz, savunma sanayinde "2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımızın, 2023 yılında 6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir." dedi.

Bu yıl, dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ile TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada'nın da Deniz Kuvvetlerinin hizmetine sunulduğunu aktaran Yılmaz, ilk milli muharip insansız deniz aracı ULAQ'ın da seri üretimine başlandığını bildirdi.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunun yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini anımsatan Yılmaz, "Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız ilk uçuşunu yaparak, bu alanda dünyada öncü oldu. Uçağımızın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonlarına devam edilmektedir." dedi.

Yılmaz, savunma sanayinde hayata geçirilen diğer projelerde gelinen aşamaları da aktardı.

Savunma sanayinde girişim sermayesi yatırımlarını desteklemek amacıyla "Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kurulduğunu, Fonun orta vadede 1 milyar lira büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini bildiren Yılmaz, "Önümüzdeki yıl milletimizin göğsünü kabartan yeni savunma sanayi başarılarıyla ve yenilikçi projelerle ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, Başkanlığın 2022 yılı kesin hesap harcamasının 252 milyon 292 bin lira olduğunu, 2024 yılı bütçesinde kurumun harcamaları için öngörülen toplam 837 milyon 52 bin lira ödeneğin yanı sıra proje harcamaları için Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere 78 milyar 852 milyon lira kaynak öngörüldüğünü açıkladı.

"Dünya çapındaki istihbarat kuruluşları arasında yer almayı sürdürecektir"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma, dış istihbarat, teknik istihbarat ve siber istihbarat alanlarında ürettiği istihbari verinin devlet politikasına dönüşebilecek kalitede ve öngörüde olmasını esas aldığını ifade eden Yılmaz, MİT'in zorlu süreçleri olağanüstü bir başarıyla yöneterek, ülkedeki güvenlik altyapısının ana unsurlarından biri olduğunu her fırsatta kanıtladığını söyledi.

MİT'in PKK/KCK'nın yöneticilerine yönelik nokta operasyonlarıyla çok sayıda kadroyu etkisiz hale getirdiğini, uluslararası düzlemde sürdürdüğü çalışmalarda, FETÖ'nün terör örgütü niteliğini tüm muhataplar nezdinde vurguladığını ve faaliyet gösterdiği ülkeler açısından arz ettiği tehdit hakkında farkındalık yarattığını anlatan Yılmaz, MİT'in Sudan ve Haiti gibi uzak coğrafyalardan Türk vatandaşlarını kurtararak dünya ölçeğinde güvenlik anlayışına sahip bir istihbarat kuruluşu olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Yılmaz, "Teşkilat, devletimizin menfaatlerinin söz konusu olduğu uzak ve yakın her coğrafyada yürüttüğü istihbari faaliyetleriyle, ülkemizi bölgesel ve küresel arenada rekabet edebilir düzeye ulaştırmayı ve dünya çapındaki istihbarat kuruluşları arasında yer almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, 2022 yılı harcaması 5 milyar 937 milyon 445 bin lira olan MİT'e 2024 yılı bütçesinde toplam 17 milyar 447 milyon 418 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla iç ve dış güvenlik ile savunma siyasetine ilişkin hareket tarzlarına ait esasları kapsayan, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ni hazırladığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Genel Sekreterlik, iç ve dış güvenlik ile ilgili olarak yurt içi ve dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz ederek milli güvenliğimize ilişkin politika önerilerini içeren stratejik değerlendirme raporları oluşturmaktadır. Ayrıca, savunma siyasetine ilişkin mevzuatın kendisine vermiş olduğu yetkiler dahilinde faaliyetlerini yürütmektedir. MGK Genel Sekreterliğinin öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci üye ülkelerin Milli Güvenlik Kurulu Sekreterleri toplantıları başlatılmıştır. Genel Sekreterliğin 2022 yılı kesin hesap gideri 80 milyon 662 bin lira olmuştur. Genel Sekreterlik için, 2024 yılı bütçesinden 286 milyon 61 bin lira ödenek öngörülmüştür."

Yılmaz, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Bütçe ve Kesin Hesaplarının hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)