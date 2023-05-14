Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından İzmir'de oylar sayılmaya başlandı.
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından İzmir'de oylar sayılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından İzmir'de oylar sayılmaya başlandı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika