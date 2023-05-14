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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından İzmir'de oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından İzmir'de oylar sayılmaya başlandı.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından İzmir'de oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından İzmir'de oylar sayılmaya başlandı. - İZMİR

İzmir Seçim Sonuçları
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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