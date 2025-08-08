Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığı'na, Hüseyin Sarı, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Osman Ekinci atandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek atandı. Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu atandı. - ANKARA