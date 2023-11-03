Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı istihdam edecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı istihdam edecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 15 uzman yardımcısı istihdam etmek için başvuruları kabul ediyor. Başvurular, kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak ve adayların listesi daha sonra duyurulacak. Yazılı sınav 17 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek ve sınav adresleri kurumun internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.