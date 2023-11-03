Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı istihdam edecek
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 15 uzman yardımcısı istihdam etmek için başvuruları kabul ediyor. Başvurular, kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak ve adayların listesi daha sonra duyurulacak. Yazılı sınav 17 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek ve sınav adresleri kurumun internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, gerekli şartları taşıyan adaylar başvurularını "www.sbb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Adayların listesi, 29 Kasım'da kurumun internet adresinden duyurulacak.
Yazılı sınav 17 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Adayların sınava girecekleri adresler 8 Aralık'tan itibaren kurumun internet sitesinden duyurulacak ayrıca tebligat yapılmayacak.
Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.