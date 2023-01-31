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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın: "Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın: 'Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın: "Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Diplomat Akademi Kampı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın : "Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Diplomat Akademi Kampı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Kalın Politika Haberler

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