Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın: "Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın: "Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Diplomat Akademi Kampı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın : "Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Diplomat Akademi Kampı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika