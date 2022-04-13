Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Politika