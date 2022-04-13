Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Ukrayna, Savaş, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title