Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Yermak arasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna savaşının gidişatı ve son gelişmeler değerlendirildi. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye'nin reddettiği belirtildi. Zor koşullara rağmen Türkiye'nin tarafları bir araya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi.

Savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesi hususunda Türkiye'nin samimi gayretlerine ve çok taraflı girişimlerine tüm uluslararası toplumun destek verilmesinin önemi anlatıldı. Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkiyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye'nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı. - ANKARA