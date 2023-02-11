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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal Politika Haberler

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