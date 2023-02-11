Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel... Politika Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal Politika Haberler

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