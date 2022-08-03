Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Terörle mücadele samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olur'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamasında, terörle mücadelenin küresel düzeyde, tutarlı, dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığı zaman başarılı olacağını belirterek, "DEAŞ, El-Kaide, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör ortak noktasında buluşan zalim ve cani kötülük örgütleridir. Türkiye'nin duruşu ise hepsine karşı topyekun mücadele tek yoldur" ifadelerini kullandı. - ANKARA