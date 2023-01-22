Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi,nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika